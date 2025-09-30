Répertoire d'entreprises
AlphaSense
AlphaSense Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Delhi Area

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Greater Delhi Area chez AlphaSense totalise ₹3.59M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de AlphaSense. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Package Médian
company icon
AlphaSense
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Total par an
₹3.59M
Niveau
Senior Software Engineer
Salaire de base
₹3.09M
Stock (/yr)
₹200K
Prime
₹299K
Années dans l'entreprise
2-4 Années
Années d'exp.
5-10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez AlphaSense?

₹13.94M

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez AlphaSense, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Titres inclus

Ingénieur Logiciel Backend

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingénieur Logiciel at AlphaSense in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹5,812,456. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the Ingénieur Logiciel role in Greater Delhi Area is ₹3,092,753.

