AlphaSense
Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Finland chez AlphaSense totalise €72.3K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de AlphaSense. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Package Médian
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Total par an
€72.3K
Niveau
L3
Salaire de base
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Prime
€0
Années dans l'entreprise
0 Années
Années d'exp.
7 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez AlphaSense?

€142K

Dernières soumissions de salaires
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez AlphaSense, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Titres inclus

Titres inclus

Ingénieur Logiciel Backend

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Ingénieur Logiciel bei AlphaSense in Finland liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €107,190. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei AlphaSense für die Position Ingénieur Logiciel in Finland beträgt €65,611.

