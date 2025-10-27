AlphaSense Ventes Salaires

Le package de rémunération médian Ventes in United Kingdom chez AlphaSense totalise £65.5K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de AlphaSense. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Package Médian AlphaSense Sales Development Representative London, EN, United Kingdom Total par an £45.4K Niveau - Salaire de base £45.4K Stock (/yr) £0 Prime £0 Années dans l'entreprise 0 Années Années d'exp. 10 Années

Dernières soumissions de salaires

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Chez AlphaSense, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez AlphaSense ?

