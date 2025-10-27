Répertoire d'entreprises
AlphaSense
AlphaSense Ventes Salaires

Le package de rémunération médian Ventes in United Kingdom chez AlphaSense totalise £65.5K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de AlphaSense. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Package Médian
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Total par an
£45.4K
Niveau
-
Salaire de base
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Prime
£0
Années dans l'entreprise
0 Années
Années d'exp.
10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez AlphaSense?
Dernières soumissions de salaires
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez AlphaSense, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ventes chez AlphaSense in United Kingdom s'élève à une rémunération totale annuelle de £107,654. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez AlphaSense pour le poste Ventes in United Kingdom est de £45,377.

Autres ressources