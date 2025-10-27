Répertoire d'entreprises
AlphaSense
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Analyste Financier

  • Tous les salaires Analyste Financier

AlphaSense Analyste Financier Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste Financier in India chez AlphaSense va de ₹582K à ₹815K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de AlphaSense. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Rémunération totale moyenne

₹630K - ₹733K
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹582K₹630K₹733K₹815K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Analyste Financier soumissions chez AlphaSense pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez AlphaSense, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Analyste Financier offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Financier chez AlphaSense in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹814,716. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez AlphaSense pour le poste Analyste Financier in India est de ₹581,940.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour AlphaSense

Entreprises similaires

  • LeverX
  • Brandt Information Services
  • Arcesium
  • SoftServe
  • MRI Software
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources