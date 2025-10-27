Répertoire d'entreprises
AlphaGrep Securities
  • Salaires
  • Analyste Financier

  • Tous les salaires Analyste Financier

AlphaGrep Securities Analyste Financier Salaires

Le package de rémunération médian Analyste Financier in India chez AlphaGrep Securities totalise ₹10.95M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de AlphaGrep Securities. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Package Médian
AlphaGrep Securities
Analyst
Bengaluru, KA, India
Total par an
₹10.95M
Niveau
2
Salaire de base
₹4.69M
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹6.26M
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
3 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez AlphaGrep Securities?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Financier chez AlphaGrep Securities in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹14,083,301. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez AlphaGrep Securities pour le poste Analyste Financier in India est de ₹6,319,544.

