AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Salaires

Le salaire de AlphaGrep Securities va de $23,256 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $126,120 pour un Analyste Financier dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de AlphaGrep Securities. Dernière mise à jour : 11/13/2025

Ingénieur Logiciel
Median $83.7K
Scientifique des Données
Median $108K
Analyste Financier
Median $126K

Recruteur
$23.3K
Manager Ingénierie Logiciel
$97.2K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez AlphaGrep Securities est Analyste Financier avec une rémunération totale annuelle de $126,120. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez AlphaGrep Securities est de $97,160.

