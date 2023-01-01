Répertoire d'entreprises
Alorica
Alorica Salaires

Le salaire de Alorica va de $2,394 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $552,750 pour un Technologue de l'Information (TI) dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Alorica. Dernière mise à jour : 11/13/2025

Service Client
$6.4K
Ressources Humaines
$5K
Technologue de l'Information (TI)
$553K

Marketing
$33.4K
Chef de Projet
$24.4K
Ventes
$2.4K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Alorica est Technologue de l'Information (TI) at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $552,750. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Alorica est de $15,390.

