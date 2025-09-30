La rémunération Ingénieur Logiciel in India chez Allstate va de ₹984K par year pour B1 à ₹2.33M par year pour B2. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹1.58M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Allstate. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹976K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
