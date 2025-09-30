Répertoire d'entreprises
Allstate
  • Salaires
  • Actuaire

  • Tous les salaires Actuaire

  • Canada

Allstate Actuaire Salaires à Canada

Le package de rémunération médian Actuaire in Canada chez Allstate totalise CA$74.6K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Allstate. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Package Médian
Allstate
Actuarial Analyst
Markham, ON, Canada
Total par an
CA$74.6K
Niveau
L1
Salaire de base
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
Prime
CA$0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
1 Année
Quels sont les niveaux de carrière chez Allstate?

CA$226K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Autres ressources