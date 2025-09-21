Répertoire d'entreprises
Allied Universal
Allied Universal Service Client Salaires

Le package de rémunération médian Service Client in United States chez Allied Universal totalise $40K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Allied Universal. Dernière mise à jour : 9/21/2025

Package Médian
company icon
Allied Universal
Customer Service
Philadelphia, PA
Total par an
$40K
Niveau
L1
Salaire de base
$40K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
2 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Allied Universal?

$160K

FAQ

The highest paying salary package reported for a Service Client at Allied Universal in United States sits at a yearly total compensation of $52,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allied Universal for the Service Client role in United States is $40,498.

