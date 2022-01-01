Allen Institute for AI Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Allen Institute for AI va de $111,976 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $382,080 pour un Développement Corporate dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Allen Institute for AI. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingénieur Logiciel
Median $213K
Développement Corporate
$382K
Scientifique des Données
$190K

Ressources Humaines
$112K
Designer Produit
$132K
Ventes
$184K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Allen Institute for AI est Développement Corporate at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $382,080. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Allen Institute for AI est de $186,898.

