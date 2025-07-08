ALLEN Career Institute Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de ALLEN Career Institute va de $20,997 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $83,681 pour un Designer Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ALLEN Career Institute. Dernière mise à jour : 8/31/2025

Ingénieur Logiciel
Median $21K
Designer Produit
$83.7K
Chef de Produit
$55.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

The highest paying role reported at ALLEN Career Institute is Designer Produit at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $83,681. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALLEN Career Institute is $55,215.

