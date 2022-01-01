Répertoire des entreprises
AlixPartners
AlixPartners Salaires

La fourchette de salaires de AlixPartners va de $84,619 en rémunération totale par an pour un Analyste financier au bas de l'échelle à $435,750 pour un Consultant en management au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de AlixPartners. Dernière mise à jour : 8/23/2025

$160K

Consultant en management
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Analyste commercial
$432K
Développement commercial
$413K

Data Scientist
$101K
Analyste financier
$84.6K
Ressources humaines
$199K
Chef de projet
$176K
Ingénieur logiciel
$191K
Responsable de programme technique
$221K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez AlixPartners est Consultant en management at the Director level avec une rémunération totale annuelle de $435,750. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez AlixPartners est de $210,050.

