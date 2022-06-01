Répertoire des entreprises
Aledade
Aledade Salaires

La fourchette de salaires de Aledade va de $96,900 en rémunération totale par an pour un Analyste de données au bas de l'échelle à $250,000 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Aledade. Dernière mise à jour : 8/12/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $250K
Chef de produit
Median $160K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Assistant administratif
$101K
Analyste commercial
$99.5K
Analyste de données
$96.9K
Juridique
$139K
Designer de produits
$158K
Recruteur
$128K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Aledade, Attributions d'actions/équité sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Autres ressources