Alchemy Salaires

La fourchette de salaires de Alchemy va de $130,650 en rémunération totale par an pour un Consultant en management au bas de l'échelle à $263,675 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Alchemy. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $240K
Consultant en management
$131K
Chef de produit
$263K

Recruteur
$179K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$264K
Chercheur en expérience utilisateur
$149K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Alchemy est Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $263,675. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Alchemy est de $209,550.

Autres ressources