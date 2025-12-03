Répertoire d'entreprises
Alarm.com
Alarm.com Manager Ingénierie Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Manager Ingénierie Logiciel in United States chez Alarm.com totalise $220K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Alarm.com. Dernière mise à jour : 12/3/2025

Package Médian
company icon
Alarm.com
Software Engineer
Fairfax, VA
Total par an
$220K
Niveau
-
Salaire de base
$153K
Stock (/yr)
$60K
Prime
$7.5K
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
8 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Alarm.com?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Calendrier d'acquisition

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Type d'actions
RSU

Chez Alarm.com, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 2nd-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 3rd-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 4th-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 5th-AN (20.00% annuel)

0%

AN 1

40%

AN 2

0%

AN 3

40%

AN 4

20%

AN 5

Type d'actions
RSU

Chez Alarm.com, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 0% s'acquiert dans le 1st-AN (NaN% par période)

  • 40% s'acquiert dans le 2nd-AN (40.00% annuel)

  • 0% s'acquiert dans le 3rd-AN (NaN% par période)

  • 40% s'acquiert dans le 4th-AN (40.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 5th-AN (20.00% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez Alarm.com in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $461,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Alarm.com pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in United States est de $222,500.

