La rémunération totale moyenne Recruteur in Poland chez Akveo va de PLN 121K à PLN 165K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Akveo. Dernière mise à jour : 12/2/2025

Rémunération totale moyenne

$35.2K - $42.6K
Poland
Fourchette courante
Fourchette possible
$32.9K$35.2K$42.6K$44.9K
Fourchette courante
Fourchette possible

💰 Tout voir Salaires

Quels sont les niveaux de carrière chez Akveo?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Recruteur chez Akveo in Poland s'élève à une rémunération totale annuelle de PLN 165,382. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Akveo pour le poste Recruteur in Poland est de PLN 121,185.

Autres ressources

