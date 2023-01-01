Akvelon Salaires

La fourchette de salaires de Akvelon va de $13,875 en rémunération totale par an pour un Recruteur au bas de l'échelle à $42,000 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Akvelon . Dernière mise à jour : 8/21/2025