Akvelon Salaires

La fourchette de salaires de Akvelon va de $13,875 en rémunération totale par an pour un Recruteur au bas de l'échelle à $42,000 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Akvelon. Dernière mise à jour : 8/21/2025

Ingénieur logiciel
Median $42K

Ingénieur logiciel full-stack

Ressources humaines
$18.6K
Recruteur
$13.9K

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Akvelon est Ingénieur logiciel avec une rémunération totale annuelle de $42,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Akvelon est de $18,622.

Autres ressources