Répertoire des entreprises
AKQA
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

AKQA Salaires

La fourchette de salaires de AKQA va de $12,040 en rémunération totale par an pour un Responsable de design de produit au bas de l'échelle à $130,000 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de AKQA. Dernière mise à jour : 8/20/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $130K
Designer de produits
Median $65K
Analyste commercial
$81.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Rédacteur publicitaire
$63.8K
Marketing
$119K
Responsable de design de produit
$12K
Chef de projet
$112K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$106K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez AKQA est Ingénieur logiciel avec une rémunération totale annuelle de $130,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez AKQA est de $93,899.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour AKQA

Entreprises connexes

  • M.C. Dean
  • Inmar
  • HCSS
  • Caissa
  • Deltek
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources