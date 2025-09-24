Répertoire d'entreprises
Akoya
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

Akoya Ingénieur Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in United States chez Akoya totalise $130K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Akoya. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Package Médian
company icon
Akoya
Software Engineer
hidden
Total par an
$130K
Niveau
-
Salaire de base
$115K
Stock (/yr)
$0
Prime
$15K
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
3 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Akoya?

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts
Salaires de Stage

Contribuer

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Най-високоплатеният пакет за Ingénieur Logiciel в Akoya in United States е с годишно общо възнаграждение от $150,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Akoya за позицията Ingénieur Logiciel in United States е $125,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Akoya

Entreprises similaires

  • Tesla
  • Amazon
  • PayPal
  • Flipkart
  • DoorDash
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources