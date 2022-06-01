Aisera Salaires

La fourchette de salaires de Aisera va de $31,032 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $283,575 pour un Responsable de programme au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Aisera . Dernière mise à jour : 8/11/2025