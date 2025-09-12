Répertoire d'entreprises
Airtel Africa
Airtel Africa Salaires

Le salaire de Airtel Africa va de $5,814 en rémunération totale par an pour un Manager Opérations Métier dans le bas de la fourchette à $241,200 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Airtel Africa. Dernière mise à jour : 11/16/2025

Ingénieur Logiciel
Median $21.6K

Ingénieur Logiciel Backend

Comptable
$23.1K
Manager Opérations Métier
$5.8K

Technologue de l'Information (TI)
$23.1K
Chef de Produit
$53.4K
Chef de Projet
$43.8K
Manager Ingénierie Logiciel
$241K
Architecte Solutions
$59.9K
Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Airtel Africa est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $241,200. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Airtel Africa est de $33,476.

