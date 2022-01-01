Répertoire des entreprises
Airtable
Airtable Salaires

La fourchette de salaires de Airtable va de $112,700 en rémunération totale par an pour un Service client au bas de l'échelle à $755,000 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Airtable. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Ingénieur logiciel
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Ingénieur logiciel full-stack

Designer de produits
Median $230K
Chef de produit
Median $255K

Chercheur en expérience utilisateur
Median $423K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $755K
Data Scientist
Median $315K
Opérations marketing
Median $172K
Opérations commerciales
$388K
Analyste commercial
$162K
Service client
$113K
Succès client
$114K
Ressources humaines
$116K
Technologue en informatique
$332K
Marketing
$191K
Responsable de design de produit
$609K
Recruteur
$166K
Ingénieur commercial
$165K
Analyste en cybersécurité
$362K
Architecte de solutions
$288K
Responsable de programme technique
$470K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Airtable est Responsable de l'ingénierie logicielle avec une rémunération totale annuelle de $755,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Airtable est de $278,523.

