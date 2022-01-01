Répertoire des entreprises
Airship
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Airship Salaires

La fourchette de salaires de Airship va de $71,400 en rémunération totale par an pour un Ventes au bas de l'échelle à $187,935 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Airship. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Chef de produit
$188K
Ventes
$71.4K
Ingénieur logiciel
Median $117K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Responsable de l'ingénierie logicielle
$164K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Airship est Chef de produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $187,935. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Airship est de $140,338.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Airship

Entreprises connexes

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources