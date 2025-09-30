Répertoire d'entreprises
Airbus
Airbus Ingénieur Logiciel Salaires à Spain

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Spain chez Airbus totalise €53.6K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Airbus. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Package Médian
company icon
Airbus
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Total par an
€53.6K
Niveau
Junior
Salaire de base
€45.4K
Stock (/yr)
€2.1K
Prime
€6.2K
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
4 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Airbus?

€142K

Dernières soumissions de salaires
Autres ressources