Airbus
Airbus Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Bengaluru

La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Bengaluru chez Airbus va de ₹1.23M par year pour L1 à ₹2.54M par year pour l3. Le package de rémunération médian in Greater Bengaluru year totalise ₹2M. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Junior Software Engineer
L1(Niveau débutant)
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
l3
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Dernières soumissions de salaire
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Quels sont les niveaux de carrière chez Airbus?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Airbus in Greater Bengaluru s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹2,991,809. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Airbus pour le poste Ingénieur Logiciel in Greater Bengaluru est de ₹1,996,303.

