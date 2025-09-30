La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Bengaluru chez Airbus va de ₹1.23M par year pour L1 à ₹2.54M par year pour l3. Le package de rémunération médian in Greater Bengaluru year totalise ₹2M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Airbus. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
