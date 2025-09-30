La rémunération Ingénieur Logiciel in France chez Airbus totalise €56.4K par year pour l3. Le package de rémunération médian in France year totalise €42.6K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Airbus. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
