Air Liquide Salaires

La fourchette de salaires de Air Liquide va de $3,681 en rémunération totale par an pour un Analyste financier au bas de l'échelle à $124,773 pour un Chercheur en expérience utilisateur au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Air Liquide. Dernière mise à jour : 8/13/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $63.8K
Comptable
$35.3K
Assistant administratif
$17.8K

Ingénieur biomédical
$84.6K
Analyste commercial
$58.7K
Développement commercial
$45.4K
Service client
$31.6K
Analyste de données
$80.4K
Data Scientist
$122K
Ingénieur électricien
$104K
Analyste financier
$3.7K
Technologue en informatique
$99.5K
Ingénieur mécanique
$51.6K
Chef de projet
$58.9K
Architecte de solutions
$19.1K
Rémunération globale
$16.6K
Chercheur en expérience utilisateur
$125K
FAQ

