AIG
AIG Information Technologist (IT) Salaires à New York City Area

Le package de rémunération médian Information Technologist (IT) in New York City Area chez AIG totalise $94.3K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de AIG. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Package Médian
company icon
AIG
Information Technologist (IT)
New York City
Total par an
$94.3K
Niveau
hidden
Salaire de base
$94.3K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
0-1 Années
Années d'exp.
2-4 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez AIG?

$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
أعلى حزمة راتب لوظيفة jobFamilies.Information Technologist (IT) في AIG in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $299,875. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في AIG لوظيفة jobFamilies.Information Technologist (IT) in New York City Area هو $101,300.

