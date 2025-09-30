Répertoire d'entreprises
AIG
AIG Analyste Financier Salaires à New York City Area

Le package de rémunération médian Analyste Financier in New York City Area chez AIG totalise $110K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de AIG. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Package Médian
company icon
AIG
Financial Analyst
New York, NY
Total par an
$110K
Niveau
Senior
Salaire de base
$110K
Stock (/yr)
$0
Prime
$12
Années dans l'entreprise
0 Années
Années d'exp.
2 Années
FAQ

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Analyste Financier by AIG in New York City Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van $200,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by AIG vir die Analyste Financier rol in New York City Area is $108,000.

