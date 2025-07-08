Aidence Salaires

Le salaire de Aidence va de $96,567 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $152,735 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Aidence . Dernière mise à jour : 8/31/2025