    • À propos

    Aicadium is a global technology company that delivers AI for industrial computer vision to improve business outcomes while helping people thrive and supporting sustainability.

    https://aicadium.ai
    Site web
    2020
    Année de création
    75
    Nombre d'employés
    $10M-$50M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

