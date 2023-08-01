Répertoire d'entreprises
AI21 Labs
AI21 Labs Salaires

Le salaire de AI21 Labs va de $98,225 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $163,785 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de AI21 Labs. Dernière mise à jour : 8/31/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $145K
Service Client
$98.2K
Chef de Produit
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
FAQ

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại AI21 Labs là Chef de Produit at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $163,785. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại AI21 Labs là $144,883.

