AI21 Labs Salaires

Le salaire de AI21 Labs va de $98,225 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $163,785 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de AI21 Labs . Dernière mise à jour : 8/31/2025