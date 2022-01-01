Répertoire d'entreprises
Agora
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Agora Salaires

Le salaire de Agora va de $59,013 en rémunération totale par an pour un Architecte Solutions dans le bas de la fourchette à $160,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Agora. Dernière mise à jour : 8/31/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $160K
Succès Client
$73.6K
Ressources Humaines
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Architecte Solutions
$59K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Найвищеоплачувана позиція в Agora - це Ingénieur Logiciel з річною загальною компенсацією $160,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Agora складає $111,440.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Agora

Entreprises similaires

  • Calix
  • Trello
  • Pushpay
  • Vertiv
  • EPAM Systems
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources