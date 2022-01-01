Agora Salaires

Le salaire de Agora va de $59,013 en rémunération totale par an pour un Architecte Solutions dans le bas de la fourchette à $160,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Agora . Dernière mise à jour : 8/31/2025