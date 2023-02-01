Répertoire d'entreprises
Agency for Science, Technology and Research
Agency for Science, Technology and Research Salaires

Le salaire de Agency for Science, Technology and Research va de $48,215 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Chimique dans le bas de la fourchette à $91,734 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Agency for Science, Technology and Research. Dernière mise à jour : 9/1/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $78.8K

Chercheur Scientifique

Scientifique des Données
Median $91.7K
Ingénieur Biomédical
$73.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ingénieur Chimique
$48.2K

Ingénieur de Recherche

Analyste de Données
$49.5K
Ingénieur Matériel
$66.4K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Agency for Science, Technology and Research est Scientifique des Données avec une rémunération totale annuelle de $91,734. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Agency for Science, Technology and Research est de $70,028.

Autres ressources