Age of Learning
Age of Learning Salaires

Le salaire de Age of Learning va de $81,600 en rémunération totale par an pour un Chercheur UX dans le bas de la fourchette à $414,915 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Age of Learning. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Ingénieur Logiciel
Median $135K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Scientifique des Données
$134K
Designer Produit
$116K

Chef de Produit
$415K
Manager Ingénierie Logiciel
$166K
Chercheur UX
$81.6K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Age of Learning est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $414,915. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Age of Learning est de $134,333.

