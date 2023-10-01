Répertoire des entreprises
AFRY
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

AFRY Salaires

La fourchette de salaires de AFRY va de $52,470 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $97,111 pour un Consultant en management au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de AFRY. Dernière mise à jour : 8/22/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $52.5K
Analyste commercial
$85.4K
Data Scientist
$55.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Ingénieur en matériel informatique
$53.2K
Consultant en management
$97.1K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at AFRY is Consultant en management at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $97,111. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AFRY is $55,853.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour AFRY

Entreprises connexes

  • Dropbox
  • Pinterest
  • Stripe
  • Uber
  • Databricks
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources