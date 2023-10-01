Répertoire des entreprises
AFRY
    • À propos

    AFRY is a European company specializing in engineering, design, and advisory services. They offer sustainable solutions for infrastructure, industry, energy, and digitalization.

    https://afry.com
    Site web
    1895
    Année de création
    18,687
    # d'employés
    Siège social

