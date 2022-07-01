Répertoire des entreprises
Afresh
Afresh Salaires

La fourchette de salaires de Afresh va de $161,700 en rémunération totale par an pour un Marketing au bas de l'échelle à $210,000 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Afresh. Dernière mise à jour : 8/22/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $210K

Ingénieur logiciel full-stack

Ressources humaines
$209K
Marketing
$162K

Designer de produits
$164K
Ingénieur commercial
$169K
Architecte de solutions
$186K
FAQ

The highest paying role reported at Afresh is Ingénieur logiciel with a yearly total compensation of $210,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afresh is $177,538.

