Aflac Salaires

Le salaire de Aflac va de $54,725 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $302,504 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Aflac . Dernière mise à jour : 9/1/2025