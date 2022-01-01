Afiniti Salaires

Le salaire de Afiniti va de $6,992 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $189,050 pour un Designer Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Afiniti . Dernière mise à jour : 9/1/2025