Afiniti Salaires

Le salaire de Afiniti va de $6,992 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $189,050 pour un Designer Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Afiniti. Dernière mise à jour : 9/1/2025

$160K

Scientifique des Données
Median $139K
Ingénieur Logiciel
Median $7K
Analyste de Données
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analyste Business
$79.6K
Analyste Financier
$21.4K
Marketing
$19.9K
Designer Produit
$189K
Chef de Produit
$17.3K
Manager Ingénierie Logiciel
$166K
Architecte Solutions
$129K
FAQ

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Afiniti là Designer Produit at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $189,050. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Afiniti là $50,497.

