Affirm
  • Salaires
  • Chef de Projet

  • Tous les salaires Chef de Projet

Affirm Chef de Projet Salaires

La rémunération Chef de Projet in United States chez Affirm totalise $206K par year pour L7. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Affirm. Dernière mise à jour : 12/1/2025

Rémunération totale moyenne

$217K - $263K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$200K$217K$263K$280K
Fourchette courante
Fourchette possible
Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$206K
$173K
$33K
$0
Calendrier d'acquisition

50%

AN 1

50%

AN 2

Type d'actions
RSU

Chez Affirm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 2 ans :

  • 50% s'acquiert dans le 1st-AN (12.50% trimestriel)

  • 50% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% trimestriel)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Affirm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Affirm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Projet chez Affirm in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $279,560. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Affirm pour le poste Chef de Projet in United States est de $200,030.

