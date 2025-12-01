Affirm Chef de Produit Salaires

La rémunération Chef de Produit in United States chez Affirm va de $216K par year pour L4 à $473K par year pour L7. Le package de rémunération médian in United States year totalise $504K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Affirm. Dernière mise à jour : 12/1/2025

Dernières soumissions de salaires

Calendrier d'acquisition Principal Alternatif 1 Alternatif 2 50 % AN 1 50 % AN 2 Type d'actions RSU Chez Affirm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 2 ans : 50 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 12.50 % trimestriel )

50 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 12.50 % trimestriel ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity. 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Affirm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity. 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Affirm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

Quel est le calendrier d'acquisition chez Affirm ?

