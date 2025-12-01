La rémunération Ressources Humaines in United States chez Affirm va de $160K par year pour L6 à $205K par year pour L7. Le package de rémunération médian in United States year totalise $190K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Affirm. Dernière mise à jour : 12/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$160K
$150K
$10K
$0
L7
$205K
$160K
$45K
$0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
Aucun salaire trouvé
50%
AN 1
50%
AN 2
Chez Affirm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 2 ans :
50% s'acquiert dans le 1st-AN (12.50% trimestriel)
50% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% trimestriel)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
