La rémunération totale moyenne Analyste Financier in United States chez Affirm va de $360K à $525K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Affirm. Dernière mise à jour : 12/1/2025

Rémunération totale moyenne $414K - $472K United States Fourchette courante Fourchette possible $360K $414K $472K $525K Fourchette courante Fourchette possible

Calendrier d'acquisition Principal Alternatif 1 Alternatif 2 50 % AN 1 50 % AN 2 Type d'actions RSU Chez Affirm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 2 ans : 50 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 12.50 % trimestriel )
50 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 12.50 % trimestriel )

25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Affirm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )
25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )
25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )
25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Affirm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 2.08 % mensuel )
25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )
25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )
25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

Quel est le calendrier d'acquisition chez Affirm ?

