AEye Salaires

La fourchette de salaires de AEye va de $159,120 en rémunération totale par an pour un Ingénieur mécanique au bas de l'échelle à $312,555 pour un Ingénieur en matériel informatique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de AEye. Dernière mise à jour : 8/15/2025

$160K

Ingénieur en matériel informatique
$313K
Ingénieur mécanique
$159K
Chef de produit
$209K

Ingénieur logiciel
$179K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$204K
Responsable de programme technique
$231K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez AEye est Ingénieur en matériel informatique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $312,555. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez AEye est de $206,508.

