AEye Salaires

La fourchette de salaires de AEye va de $159,120 en rémunération totale par an pour un Ingénieur mécanique au bas de l'échelle à $312,555 pour un Ingénieur en matériel informatique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de AEye . Dernière mise à jour : 8/15/2025