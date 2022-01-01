Répertoire des entreprises
Aetna
Aetna Salaires

La fourchette de salaires de Aetna va de $25,425 en rémunération totale par an pour un Designer de produits au bas de l'échelle à $258,703 pour un Architecte de solutions au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Aetna. Dernière mise à jour : 8/15/2025

$160K

Data Scientist
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Informatique de santé

Ingénieur logiciel
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Ingénieur données

Actuaire
Median $141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Chef de produit
Median $201K
Technologue en informatique
Median $102K
Comptable
$95.1K
Analyste commercial
$101K
Développement commercial
$115K
Ingénieur civil
$58.8K
Analyste de données
$115K
Analyste financier
$82.6K
Consultant en management
$172K
Designer de produits
$25.4K
Chef de projet
$98K
Ventes
$101K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$199K
Architecte de solutions
$259K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Aetna je Architecte de solutions at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $258,703. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Aetna je $124,355.

