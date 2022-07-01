Répertoire des entreprises
Aera Technology
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Aera Technology Salaires

La fourchette de salaires de Aera Technology va de $13,065 en rémunération totale par an pour un Data Scientist in India au bas de l'échelle à $348,250 pour un Ventes in Romania au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Aera Technology. Dernière mise à jour : 8/15/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Directeur de cabinet
$197K
Data Scientist
$13.1K
Marketing
$15.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Chef de projet
$123K
Ventes
$348K
Ingénieur logiciel
$124K
Responsable de programme technique
$53K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at Aera Technology is Ventes at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $348,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aera Technology is $122,912.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Aera Technology

Entreprises connexes

  • Andela
  • Zoho
  • Whatfix
  • Epicor
  • Plex Systems
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources