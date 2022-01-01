Répertoire des entreprises
Advantest
Advantest Salaires

La fourchette de salaires de Advantest va de $30,475 en rémunération totale par an pour un Designer de produits au bas de l'échelle à $263,310 pour un Ingénieur électricien au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Advantest. Dernière mise à jour : 8/15/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $138K

Ingénieur logiciel en assurance qualité

Service client
$38K
Analyste de données
$106K

Ingénieur électricien
$263K
Ingénieur en matériel informatique
$150K
Marketing
$146K
Ingénieur mécanique
$41.8K
Designer de produits
$30.5K
Responsable de programme
$254K
Chef de projet
$239K
Responsable de programme technique
$249K
Rédacteur technique
$59.3K
FAQ

The highest paying role reported at Advantest is Ingénieur électricien at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $263,310. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Advantest is $141,863.

