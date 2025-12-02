Répertoire d'entreprises
Adroit Trading Technologies
Adroit Trading Technologies Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in United States chez Adroit Trading Technologies va de $158K à $224K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Adroit Trading Technologies. Dernière mise à jour : 12/2/2025

Rémunération totale moyenne

$179K - $203K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$158K$179K$203K$224K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Adroit Trading Technologies?

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Adroit Trading Technologies in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $224,200. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Adroit Trading Technologies pour le poste Ingénieur Logiciel in United States est de $157,700.

